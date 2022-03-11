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Культура
11 марта 2022  17:16

Скончался автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

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Умер писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков, автор сценария к знаменитому фильму «Белое солнце пустыни». Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана сообщает РИА Новости.

Писателю было 83 года. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Как уточнили в Союзе, его похоронят в Азербайджане.

За годы работы Ибрагимбеков написал сценарии к более 40 художественным и телевизионным фильмам, большая часть из его произведений была экранизирована. Однако самым известным по-прежнему остается «Белое солнце пустыни». Над сценарием к нему писатель работал совместно с Валентином Ежовым.

#умер писатель
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