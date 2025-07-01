Скончался автор и ведущий «Вестей КАМАЗа» Павел Михно

На 48-м году жизни скончался начальник отдела телерадиовещания и газеты «Вести КАМАЗа» Павел Михно. Об этом сообщается на сайте издания.

Он родился в 1978 году в Набережных Челнах, но работать начинал в Казани. В 19 лет он получил первый опыт на «Пульс-радио», в 1999 году Павел попробовал себя на телевидении в ТК «Эфир».

В 2004 году он вернулся в Набережные Челны, где устроился на «КАМАЗ» и проработал в пресс-службе автогиганта до самой кончины. Павел Геннадьевич курировал корпоративные теле- и радиоканалы, редактировал печатную газету «Вести КАМАЗа».

Прощание с Павлом Михно состоится завтра в 9.15 в районе городского морга, похороны пройдут на Восточном кладбище после 10.00.