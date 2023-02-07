Скончался Авраам Лемпель, создатель лежащей в основе MP3, ZIP и PDF технологии

На 87-м году жизни в Израиле умер почетный профессор Техниона — Израильского технологического института Авраам Лемпель, один из разработчиков семейства алгоритмов сжатия данных без потерь LZ (Лемпеля — Зива). Об этом сообщается на сайте вуза.

Лемпель родился в 1936 году во Львове, тогда принадлежавшем Польше, затем репатриировался в Израиль. В 1959 году поступил в Технион, в стенах которого последовательно получил степени бакалавра, магистра и доктора технических наук. В 1977 году стал профессором.

В 1977 и 1978 годах вместе с израильским математиком Яаковом Зивом Авраам Лемпель написал две работы, посвященные алгоритмам сжатия данных без потерь. Описанный ими способ преобразования данных получил название метода Лемпеля — Зива.

Фото: Авраам Лемпель с изображением, иллюстрирующим алгоритм Лемпеля — Зива (картина создана художником и куратором Анат Хар-Гил для выставки «Мудрость Техниона»)

Именно эти разработки стали основой для ряда форматов сжатия данных, которые остаются популярными и по сей день, среди них — TIFF, PNG, ZIP, GIF. Также соответствующие алгоритмы сыграли ключевую роль в создании формата PDF для документов и MP3 для музыки.

Помимо этого, многие современные технологии сжатия данных, используемые в модулях памяти электронных устройств, в том числе — в мобильных телефонах, тоже разработаны на основе этого метода.

Авраам Лемпель был удостоен многих профессиональных наград. В том числе в 2007 году он получил присуждаемую внесшим исключительный вклад в науку об информации, информационные системы и технологии Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) Медаль Ричарда Хэмминга «За новаторскую работу в области сжатия данных, особенно алгоритм Лемпеля — Зива».