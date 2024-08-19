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Скончался американский ведущий Фил Донахью, проводившие телемосты с СССР
Американский ведущий Фил Донахью, проводившие телемосты СССР — США и бывший одним из основателей телевизионного жанра ток-шоу, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NBC News.
В заявлении членов семьи журналиста отмечается, что он мирно скончался у себя дома «после продолжительной болезни» в окружении жены (актрисы Марло Томас), детей, внуков и золотистого ретривера Чарли.
Филлип Джон Донахью родился 21 декабря 1935 года в Кливленде, штат Огайо. Окончил частный католический Университет Нотр-Дам в Индиане. С 1959 года работал на телевидении.
В 1967 году запустил собственное «Шоу Фила Донахью» на дейтонском телеканале WLWD-TV, которое выходило 29 лет — до 1996 года. За эту программу он девять раз становился лауреатом Дневной премии «Эмми» как лучший ведущий.
В России Донахью известен в первую очередь благодаря двум телемостам СССР — США, которые он вел совместно с Владимиром Познером в 1985 и 1986 годах. С 1991 по 1996 год на канале CNBC в эфир выходила передача Pozner & Donahue.
После перерыва Донахью вернулся на телевидение в 2002 году, став ведущим шоу своего имени на канале MSNBC, но был уволен в начале 2003-го из-за его негативного отношения к предстоящей войне в Ираке. Кавалер Президентской медали Свободы (2024).
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