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Общество 22 февраля 2025 14:06

Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Универ» Олег Юдин

Фото: Кино-театр.ру

Актер сериалов «Склифосовский» и «Универ» Олег Юдин скончался на 63-м году жизни. Произошло это 5 февраля, однако известно стало накануне вечером. Его друг Дмитрий Толмачев написал о кончине в комментариях под карточкой артиста на сайте «Кино-театр.ру».

«С прискорбием сообщаю, что 5 февраля 2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили также в окружении Юдина, сообщает ряд российских СМИ.

Актер родился в 1962 году в Ленинграде. В общей сложности он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, включая «След», «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Молодежка» и другие.

#актеры
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