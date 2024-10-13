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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Крючков
На 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Крючков. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
Из базы данных портала следует, что актер умер в понедельник, 7 октября. Никаких подробностей о случившемся не приводится.
Александр Михайлович Крючков родился 22 ноября 1943 года в Ростове-на-Дону. В 1969-м окончил ГИТИС. В разные годы работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королёвском драматическом театре. Звание заслуженного артиста РСФСР ему присвоили в 1982 году.
На счету актера девять киноработ (причем в трех случаях он озвучивал других артистов). Впервые он сам появился в кадре в 1974 году — в совместном советско-польском фильме Сергея Колосова «Помни имя свое».
В 2000-х годах Крючков снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей-6» и «След». Последней для него работой в кино стало участие в сериале 2018 года «Вольная грамота».
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