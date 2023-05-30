Скончался актер из сериалов «Каменская» и «Восьмидесятые» Николай Шатохин

В возрасте 62 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Николай Шатохин, сыгравший во многих известных фильмах и сериалах, включая популярные телепроекты «Каменская» и «Восьмидесятые». Об этом сообщила режиссер Ксения Зорина.

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — „Чувствительном милиционере“ Киры Муратовой и „Трудно первые сто лет“ Виктора Аристова», — приводит ее слова ТАСС.

Зорина уточнила, что артист скончался в больнице. Похороны состоятся 1 июня. Прощание состоится на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ), но точная дата церемонии пока не названа.

Николай Викторович Шатохин родился в Самаре 30 сентября 1960 года. В 1989 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». В 1989–1992 годах служил в МТЮЗе. Исполнил роли более чем в 70 фильмах и сериалах, включая такие популярные проекты, как «Каменская», «Меченосец», «Лекарство от смерти», «Восьмидесятые», «Куприн», «Довлатов» и многие другие.