Скончался актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников

В Перми на 46-м году жизни скончался актер из сериала «Реальные пацаны», организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Дмитрий Красильников. Об этом сообщается на странице группы «Стендап Мафия Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта», – сказано в сообщении паблика.

За два дня до этого жена артиста рассказала в соцсетях, что Дмитрий после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии.

Прощание с ведущим состоится 9 декабря в 15 часов (13 часов по Москве) в специализированном помещении на улице Старцева. Он будет кремирован.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. В сериале «Реальные пацаны» он исполнил роль Андрея, друга Вики. Участвовал в проектах «Comedy Баттл» и «Смех Без правил» на телевидении. В Перми организовывал стендап-концерты и «Черный КВН», был ведущим интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».