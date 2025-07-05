Скончался актер из «Мухтара» и «Ментовских войн» Андрей Бордухаев

Кадр из сериала «Принцип Хабарова»

Фото: kino-teatr.ru

На 50-м году жизни скончался живший в Польше белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена на ее территории) рассказал его друг – артист Игорь Сигов.

Сигов отметил, что Бордухаев умер после продолжительной болезни, но не стал уточнять ее характер.

«Долгое время Андрей и его семья почти никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над тяжелым диагнозом», – добавил коллега покойного.

Родившийся 20 июня 1976 года Андрей Бордухаев сначала работал помощником режиссера на киностудии «Беларусьфильм» и ведущим программы «Арт-кафе» на белорусском телевидении. С 2001-го участвовал в белорусских и российских антрепризах.

В 2005-м поступил в Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 по 2011 год служил в Гомельском молодежном театре, с 2011-го – в Гомельском областном драматическом театре. В 2016-м создал в Гомеле камерную театральную студию «Тим Театр». В 2020-м перебрался в Польшу.

Фильмография актера насчитывает 12 работ, среди которых – эпизодические роли в российских сериалах «Ментовские войны» (2012), «Принцип Хабарова» (2012), «Мухтар. Новый след» (2019).