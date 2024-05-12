Скончался актер из «Крестного отца» и «Молчания ягнят» Роджер Корман

Роджер Корман в 2012 году

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На 99-м году жизни умер американский актер, кинорежиссер и продюсер Роджер Корман. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации канала, кинематографист скончался 9 мая в своем доме в Калифорнии. Причина его смерти не уточняется.

Роджер Корман родился 5 апреля 1926 года в Детройте. Он получил инженерное образование, и его карьера в кинематографе началась с должности разнорабочего. Впрочем, вскоре Корман стал заниматься анализом приходящих самотеком на студию сценариев. В 1954-м он снял свой первый фильм — «Монстр со дна океана».

Как продюсер и режиссер Корман участвовал в создании сотен картин категории В — в основном, фильмов ужасов и боевиков. Славу ему принесло умение снимать картины очень быстро и за минимальные деньги. Так, фильм 1960 года «Магазинчик ужасов» о кровожадном растении, питающемся людьми, в котором одну из ролей сыграл Джек Николсон, был снят всего за два дня, а траты составили всего 30 тыс. долларов.

Кормана называли «королем фильмов класса Б» и «королем драйв-инов (кинотеатров под открытым небом — прим. Т-и)». При этом именно в его картинах дебютировали такие известные в дальнейшем голливудские актеры, как тот же Николсон, Роберт Де Ниро и ряд других.

Помимо «Магазинчика ужасов», из снятых Корманом картин критики отмечали серию готических фильмов по мотивам произведений американского писателя-романтика Эдгара По с участием актера Винсента Прайса, среди которых были «Падение дома Ашеров» (1960) и «Ворон» (1963).

После 1971 года Корман практически перестал снимать кино, но продолжал заниматься продюсированием. Под его руководством начинали режиссерскую карьеру Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон, Мартин Скорсезе и Джонатан Демми. В знак благодарности Коппола дал ему эпизодическую роль в «Крестном отце 2» (1974), а Демми — в «Молчании ягнят» (1991).

В документальном фильме 2007 года о режиссере 1940-х Вэле Льютоне Корман заметил: «Есть много ограничений, связанных с работой с небольшим бюджетом, но в то же время есть определенные возможности. Вы можете поставить немного больше. Вы можете поэкспериментировать. Вам нужно найти более творческий способ решить проблему или представить концепцию».

В 2009 году Роджер Корман был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Стоит отметить, что его некролог, опубликованный ABC News, был написан репортером агентства Associated Press Бобом Томасом, который умер в 2014 году.