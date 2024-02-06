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Культура 6 февраля 2024 19:53

Скончался актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин

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Скончался актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин
Фото: www.kino-teatr.ru

На 28-м году жизни скончался актер московского «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Смерть «тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием» наступила еще 18 января этого года. Ее причины не раскрываются.

Кирилл Валерьевич Турутин родился 25 апреля 1996 года. В 2020-м окончил Российский государственный институт сценических искусств (курс Вениамина Фильштинского), а позднее — Мастерскую индивидуальной режиссуры МИР-6 Бориса Юхананова.

В «Электротеатре» актер был задействован в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Кроме того, на его счету роли в сериалах «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония» (все — 2021 год).

#смерть актера
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