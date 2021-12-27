Скончался актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

На 65-м году жизни от коронавируса Covid-19 скончался актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в серии фильмов про Гарри Поттера. О смерти артиста сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев», — сказано в сообщении.

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. В 1978-м окончил Театральное училище имени Щукина, после чего начал служить в Театре имени Вахтангова.

Артист озвучивал героев кинофильмов, мультфильмов и видеоигр. Среди персонажей, с которыми он поделился своим голосом, помимо Дамблдора в трех фильмах о Гарри Поттере, — гном Гимли в двух из трех фильмов трилогии «Властелин колец» и робот Оптимус Прайм из франшизы «Трансформеры».