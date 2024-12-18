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Скончалась женщина, пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области
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При транспортировке с места столкновения поездов в Мурманской области скончалась одна женщина. Об этом сообщили РИА Новости.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня пассажирский поезд столкнулся с грузовым на юге Мурманской области.
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