Скончалась заслуженный деятель науки РТ и РФ, литературовед Юлдуз Нигматуллина

2 февраля на 94-м году из жизни ушла старейшина казанской литературоведческой школы, филолог с мировым именем, заслуженный профессор Казанского университета, заслуженный деятель науки Татарстана и России Юлдуз Нигматуллина, сообщает пресс-служба КФУ.

Нигматуллина была создательницей первого отечественного направления по системно-комплексному изучению литературы. В 1960-е – начале 1970-х годов она подняла в масштабном докторском проекте проблему диалога различных национальных литератур. Позднее, уже в 90-е годы это привело к общетеоретической панораме представлений о типах культур и цивилизаций. В 1970–1980-е гг Юлдуз Нигматуллина разработала теорию и методологию принципов прогнозирования главных закономерностей развития литературы и искусства и создала свое научное направление.

«Идеи и труды школы профессора Нигматуллиной были поддержаны ведущими научными центрами Москвы и Санкт-Петербурга», – отметили в пресс-службе КФУ.

В 2010-е профессор изучала феноменологию гармонизирующих срединных тенденций в литературной культуре и явление полилога бинарного и тринитарного мышления, в ее работе теория литературы гармонично соединилась с философией.

Труды Нигматуллиной известны и находятся на высокой волне научного интереса в Швейцарии, Турции, Ките, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии и Польше.