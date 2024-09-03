Скончалась заслуженная артистка России Людмила Скородед

В Курске на 77-м году жизни не стало заслуженной артистки России Людмилы Скородед. О ее смерти 2 сентября сообщает Курский государственный драматический театр.

«Это огромная потеря для нас, для всего коллектива, где каждый уважал в ней мудрость, опыт, рассудительность, интеллигентность», — говорится в публикации.

В Курском драмтеатре Скородед прослужила 45 лет. Она знакома зрителям по множеству ярких ролей: Екатерина Измайлова в «Леди Макбет Мценского уезда», Наталья в «Усвятских шлемоносцах», герцогиня Мальборо в «Стакане воды», Кручинина в «Без вины виноватых», Анюта в постановке «Вся его жизнь» и другие.

Прощание с актрисой пройдет 4 сентября в 11:00 на Большой сцене Курского драматического театра.

фото: Курский государственный драмтеатр