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Скончалась заслуженная артистка России Людмила Скородед
В Курске на 77-м году жизни не стало заслуженной артистки России Людмилы Скородед. О ее смерти 2 сентября сообщает Курский государственный драматический театр.
«Это огромная потеря для нас, для всего коллектива, где каждый уважал в ней мудрость, опыт, рассудительность, интеллигентность», — говорится в публикации.
В Курском драмтеатре Скородед прослужила 45 лет. Она знакома зрителям по множеству ярких ролей: Екатерина Измайлова в «Леди Макбет Мценского уезда», Наталья в «Усвятских шлемоносцах», герцогиня Мальборо в «Стакане воды», Кручинина в «Без вины виноватых», Анюта в постановке «Вся его жизнь» и другие.
Прощание с актрисой пройдет 4 сентября в 11:00 на Большой сцене Курского драматического театра.
фото: Курский государственный драмтеатр
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