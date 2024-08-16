Скончалась заслуженная артистка Беларуси Тамара Скворцова

Заслуженная артистка Беларуси Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба витебского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

«Четырнадцатого августа 2024 года на 79-м году жизни перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой», — рассказали в пресс-службе театра.

Родившаяся в 1946-м актриса служила в витебском театре с 1971 года. До этого она окончила студию при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина.

На счету Скворцовой более 80 ролей, сыгранных на театральной сцене. Среди них — Мальвина из «Нестерки» Виталия Вольского, Марцелла из «Хама» Элизы Ожешко, Варвара Ивановна из «Касатки» Алексея Н. Толстого, Агафья Тихоновна из «Женитьбы» Николая Гоголя, Бабушка из «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Кроме того, она сыграла семь ролей в советском и белорусском кино (в том числе в экранизации Михаила Булгакова «Красный остров» 1991 года).

Прощание с Тамарой Скворцовой пройдет 17 августа в Витебске, в ритуальном зале «Тихая обитель». Похоронят артистку на Георгиевском кладбище.