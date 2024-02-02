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Культура 2 февраля 2024 20:35

Скончалась вдова певца Эдуарда Хиля

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Не стало Зои Хиль — вдовы советского и российского певца Эдуарда Хиля. О ее смерти сообщается в телеграм-канале храма Смоленской иконы Божией Матери.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — написано в сообщении.

Зоя Хиль родилась в 1931 году в Ленинграде в семье актеров. Окончила училище им.Римского-Корсакова при консерватории, а также Вагановское училище. Танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории. Во время гастролей в Курске познакомилась с будущим мужем.

#умерла
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