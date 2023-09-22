Скончалась советская актриса Гуля Салахова – вторая жена Константина Райкина

Скончалась советская и азербайджанская актриса и художница Гуля Салахова, которая была второй женой народного артиста России, актера и режиссера Константина Райкина. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что артистка ушла из жизни 19 сентября.

Алагез Салахова – дочь живописца и театрального художника, народного художника СССР Таира Салахова. Ее бабушкой была советская узбекская актриса, певица и танцовщица, лауреат Сталинской премии Тамара Ханум.

Алагез родилась в 1953 году в Москве. Дебют в кино состоялся в 1978 году – девушка сыграла Севиль в драме «Юбилей Данте». Также снималась в драмах «Перед закрытой дверью», «Другая жизнь», в биографической ленте, посвященной руководителю компартии Узбекской ССР Юсупову, «Смысл жизни».