Скончалась прозаик и драматург Нина Садур

Российская писательница Нина Садур скончалась на 74-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом рассказала ее дочь Екатерина Садур, передает РБК.

«Нина Николаевна долго болела на протяжении двух лет. Отпевание, прощание и похороны будут в среду», — пояснила дочь писательницы.

Садур-младшая, которая тоже является литератором, уточнила, что точное время и место прощания станут известны завтра, 13 ноября, в течение дня.

Нина Николаевна Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске в семье поэта-фронтовика и учительницы русского языка и литературы. Начала писать в 1970-х годах, ее первая публикация состоялась в 1977-м в журнале «Сибирские огни».

В 1983 году Садур окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989-м вышел первый полноценный сборник ее пьес «Чудная баба». В 1997-м стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» «за глубокий анализ современной действительности» в романе «Немец».

Критики и литературоведы относили писательницу к авангарду, постмодернизму, русскому абсурдизму, магическому реализму. Сама она называла себя самым консервативным писателем России. По мнению критика Галины Ермошиной, Садур влекло «исследование потустороннего мира, запредельных пространств, из которых приходит страшное, жуткое, злое, что иногда даже не имеет четкого определения».

Произведения Нины Садур переводились и издавались в ряде зарубежных стран: Великобритании, Германии, Словакии, Финляндии, Японии.