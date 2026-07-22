Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина

На 63-м году жизни скончалась доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского федерального университета Резеда Мухаметшина. Об этом сообщил директор ИФМК Радиф Замалетдинов.

Гражданская панихида состоится завтра, 23 июля, в 12.00 в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Прощание с ученым пройдет в 14.30 в казанской мечети «Аль-Марджани».

Резеда Фаилевна Мухаметшина родилась 23 января 1964 года в Казани. В 1985-м с отличием окончила историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института. Ее педагогическая карьера началась с преподавания русского языка и литературы в Казанском педагогическом колледже №2. Впоследствии она вернулась на кафедру русской литературы, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого КФУ.

Исследовательница была ярким представителем Казанской методической школы, успешно защитила кандидатскую и докторскую диссертации в Московском педагогическом государственном университете, а затем сама стала научным руководителем аспирантов. Она внесла значительный вклад в развитие концепции диалога культур в преподавании русской литературы в поликультурной образовательной среде. Ее монография «Диалог русской и татарской культур в системе литературного образования» (Казань, 2008) до сих пор востребована среди учителей и ученых-методистов не только Татарстана, но и всей России.

Педагог вела большую научно-просветительскую деятельность в качестве члена правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), члена Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Комиссии по русскому языку при Раисе Республики Татарстан.

За свою научную, педагогическую и общественную деятельность Резеда Мухаметшина была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами: почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2025), медалью А. С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка» (2016) и другими.

«Руководство и коллектив Казанского федерального университета глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования детям и внукам, родным и близким Резеды Фаилевны Мухаметшиной, всем, кто знал и любил ее. Светлая память о нашей коллеге, не только крупном ученом в области методики преподавания литературы, педагоге, но прежде всего жизнерадостном, интеллигентном и красивом человеке, надолго сохранится в наших сердцах», – сказано в некрологе, распространенном пресс-службой КФУ.