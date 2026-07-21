Скончалась поэтесса и режиссер Нафиса Сабирзянова

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

На 62-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Республики Татарстан, поэтесса, режиссер и сценарист Нафиса Сабирзянова. Об этом сообщили в администрации Альметьевского района.

Нафиса Сабирзянова посвятила свою жизнь развитию татарской культуры, сохранению родного языка и народных традиций. Она была автором телепередачи «Җомга», посвященной истории, культуре и известным уроженцам региона.

Ее стихи, положенные на музыку татарскими композиторами, вошли в репертуар известных исполнителей и получили широкую известность среди слушателей.

«Она была человеком удивительной душевной щедрости, вдохновенным творцом, чутким наставником и верным хранителем нашей культурной памяти», – отметили в администрации.

Власти выразили соболезнования родным и близким Нафисы Сабирзяновой, подчеркнув, что память о ней сохранится в сердцах коллег, друзей и многочисленных почитателей ее творчества.