Происшествия 25 декабря 2025 14:52

Скончалась народная артистка России Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении на сайте театра.

О дате и месте прощания сообщат дополнительно на официальном сайте театра.

Вера Алентова запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-Мырли» и многим другим.

