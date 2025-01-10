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Происшествия 10 января 2025 19:26

Скончалась народная артистка РФ Евгения Добровольская

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На 60-м году жизни скончалась народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщил МХТ, где она за 33 года сыграла десятки ролей.

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