news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 24 ноября 2025 15:08

Скончалась медальер-скульптор Галина Богородская

Читайте нас в
Телеграм
Скончалась медальер-скульптор Галина Богородская
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Скончалась художник декоративно-прикладного искусства Галина Богородская, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Ее медали самых разных форм и масштабов запечатлели многоликую Казань и Казанский край в портретах людей <…> и памятных мест <…>, но не только <…>. Многие ее металлические светильники и барельефы украсили здания города», – отмечала в посвященной Богородской статье, вышедшей в журнале «Казань», Гузель Сайфуллина.

Прощание с художницей состоится завтра, 25 ноября, в 11 часов по адресу: Сибирский тракт, д. 31а. Автобус отходит от здания Государственного музея изобразительных искусств РТ в 10 часов.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Владимировны Богородской и разделяет горечь невосполнимой утраты», – подчеркнули в министерстве.

#смерть художника
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025