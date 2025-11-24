Скончалась медальер-скульптор Галина Богородская

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Скончалась художник декоративно-прикладного искусства Галина Богородская, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Ее медали самых разных форм и масштабов запечатлели многоликую Казань и Казанский край в портретах людей <…> и памятных мест <…>, но не только <…>. Многие ее металлические светильники и барельефы украсили здания города», – отмечала в посвященной Богородской статье, вышедшей в журнале «Казань», Гузель Сайфуллина.

Прощание с художницей состоится завтра, 25 ноября, в 11 часов по адресу: Сибирский тракт, д. 31а. Автобус отходит от здания Государственного музея изобразительных искусств РТ в 10 часов.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Владимировны Богородской и разделяет горечь невосполнимой утраты», – подчеркнули в министерстве.