Скончалась композитор Евгения Копысова, заслуженный деятель искусств Удмуртии

В возрасте 77 лет ушла из жизни композитор и заслуженный деятель искусств Удмуртии Евгения Копысова. О ее кончине сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

«С прискорбием сообщаю, что ушла из жизни Евгения Владимировна Копысова - заслуженный деятель искусств Удмуртии, Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики, заведующая музыкальной частью Театра кукол, педагог и композитор», – говорится в сообщении.

Копысова сотрудничала с театром более 40 лет и стала его «душой». Ее произведения исполняли хоры и солисты по всей стране, а песня «Хватает Волге широты и сини», созданная совместно с Флором Васильевым, вошла в число лучших музыкальных произведений России.

Евгения Копысова родилась в 1947 году в Борисоглебске Воронежской области. Она окончила Волгоградское музыкальное училище и Саратовскую государственную консерваторию. Она создавала музыку в самых разных жанрах, включая произведения на основе удмуртского фольклора.