Скончалась известная российская и татарстанская журналистка Галина Печилина

На 78-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончалась известная российская и татарстанская журналистка Галина Владимировна Печилина, бывший автор информационного агентства «Татар-информ».

Журналистский путь Галины Печилиной начался в редакции только что созданной газеты «Вечерняя Казань» под руководством легендарного редактора Андрея Гаврилова. Также она работала в агентстве «Татар-информ».

Затем журналистка долгое время работала в Москве – в журнале «Нефть и капитал» и газете «Ведомости», участвовала в подготовке книг в составе творческих коллективов. В последние годы жила и работала в Казани.

Аналитические материалы Печилиной в годы обновления татарстанской экономики никого не оставляли равнодушными. Она была одной из ярких личностей журналистики Татарстана. Знание нефтяной и нефтехимической областей давали ей возможность общаться с ведущими специалистами, в том числе с генеральными директорами таких предприятий, как ПАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Татнефтехиминвест-холдинг».

В Татарстане в конце 1990-х – начале 2000-х годов сформировалась плеяда талантливых журналистов, писавших на экономические и нефтяные темы. «Нас было трое – Елена Таран из газеты «Республика Татарстан», Галина Печилина, которая представляла федеральное издание «Коммерсантъ», и я. Затем в нашу команду вошел Анвар Маликов», – вспоминает Ильсияр Хайруллина, которая тогда являлась заведующей сектором экономики в газете «Ватаным Татарстан».

«Мы очень часто ездили в командировки, оставались ночевать в одной гостинице. По правде говоря, глядя на Галину, я начала более оперативно работать, можно сказать, что она меня научила деловой журналистике. У нас в те годы еще было принято оставлять написание статьи на другой день. Она же сразу после мероприятия садилась отрабатывать тему и писать материал. Ее отличал стиль и глубокое раскрытие темы. Ей не было равных в написании аналитических материалов», – замечает Хайруллина.

«В 1995–1997 годах под руководством тогдашнего первого заместителя Премьер-министра Татарстана Равиля Фатыховича Муратова была сформирована команда татарстанских журналистов по освещению экономических процессов в Татарстане и вывода акций татарстанских предприятий на фоновые биржи. Когда выводили акции нефтяного предприятия «Татнефть», Галина Владимировна была единственным журналистом, которого пригласили для освещения этого важного события мирового уровня. Уже потом мы, а в нашей команде были Ильшат Аминов, ныне депутат и генеральный директор «ТНВ», Андрей Кобяков, Марат Шайхетдинов, Галина Печилина и я, ездили в 1996 году в Нью-Йорк, во Францию, на Кубу, в Арабские Эмираты вместе с руководством Татарстана – в этот период после объявления суверенитета начался инвестиционный процесс, и многие поездки были связаны с поиском инвесторов для республики. В одну из поездок наш путь пролегал через крупный немецкий порт в Гамбурге, куда приходили и откуда уходили нефтяные танкеры. Здесь проходил крупный экономический форум. В это время «Татнефть» получила разрешение продавать нефть за границу. Это была эпоха взлета экономической журналистики – тогда нам, журналистам, открыли дорогу в большой мир», – отметила бывшая заведующая сектором экономики в газете «Ватаным Татарстан».

«Галина, считаю, была одним из немногих суперпрофи экономической журналистики, которых можно было пересчитать в республике по пальцам. Мы с ней были знакомы со времен, когда я возглавлял пресс-службу Правительства Татарстана. Уровень профессионализма и компетентности Печилиной позволял ей напрямую общаться с первыми лицами республики. При этом она делала не пространные интервью, а брала из бесед с ВИП-персонами лишь нужную ей информацию для своих аналитических статей в серьезных московских изданиях. Она всегда была глубоко в теме при общении с ньюсмейкерами, поэтому ее публикации были интересны для деловой аудитории. Она была для меня образцом, и позже, когда я и сам перешел в экономическую журналистику, мы часто ездили командировки в одном с ней журналистском пуле», – подчеркнул Анвар Маликов, руководитель информагентства «Девон».

Галина Печилина после отпевания в храме была похоронена на Самосыровском кладбище, где покоятся ее родители.

Коллеги-журналисты и ИА «Татар-информ» приносят глубокие соболезнования родным Галины Владимировны.