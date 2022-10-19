Скончалась известная детская поэтесса Резеда Валиева

Резеда Валиева, известная татарская поэтесса, писавшая в основном для детей, скончалась на 93-м году жизни. Уход из жизни заслуженного деятеля искусств Татарстана констатировала пресс-служба Союза писателей республики.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Место и время прощания будет известно позже», – сказано в сообщении.

Валиева – автор множества стихов о природе, детских играх, а также прибауток, загадок, сказок и песен. Однако в ее творчестве было и место любовной лирике, песням и прозе для взрослых.

Родом из Башкирской ССР, Резеда Валиева в 1947 году поступила на татарское отделение филологического факультета Казанского университета, с 1952 по 1985 годы была редактором юношеско-детской редакции Татарского книжного издательства в Казани. Свой первый сборник стихов она выпустила в 1960 году, а с 1962 по 1983 опубликовала более пятнадцати изданий. В 1983 году Резеда Валиева вступила в Союз писателей СССР. За всю свою биографию она выпустила более 30 сборников стихов и поэм для детей и взрослых.