Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор в 2013 году

Фото: Wikipedia.org

На 57-м году жизни скончалась известная ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор. Об этом сообщает дублинская газета Irish Times.

Композиция О’Коннор Nothing Compares 2 U была признана синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards. В том же году певица получила премию Grammy за свой второй альбом I Do Not Want What I Haven't Got (в номинации «Лучший альтернативный альбом»).

Всего артистка выпустила десять студийных дисков, последним из которых стал двойной альбом церковных гимнов Theology 2007 года. В 2021-м она анонсировала новый альбом No Veteran Dies Alone, затем заявила, что не будет продвигать его, но потом отказалась от своих слов.

О’Коннор страдала психическим заболеванием и предприняла в 1990-х годах несколько попыток самоубийства. В 2017-м она опубликовала видео, в котором рассказала о своей депрессии.

В 2018 году певица обратилась в ислам, произнеся шахаду в присутствии имама, и сменила имя на Шухаду Давитт (до этого она «официально» изменила его на Магду Давитт). «Это естественное завершение пути любого здравомыслящего теолога», — написала тогда артистка в своем Twitter’е.

У О’Коннор осталось трое детей. Еще один ее сын погиб в прошлом году в 17-летнем возрасте.