Скончалась Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши»

Галина Марченко, известная актриса и кукловод, озвучивавшая персонажа «Спокойной ночи, малыши!» — Каркушу, скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте легендарной телепередачи.

Марченко называла Каркушу главной любовью своей жизни и важнейшим событием в карьере. Она работала с персонажем на протяжении 25 лет, превратив его в одного из самых любимых героев детского экрана.

Коллектив программы и компании АВМ Медиа выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина, а позже — режиссерские курсы при училище имени Щукина. До 1972 года служила в Центральном детском театре (ныне РАМТ), а также сотрудничала с филармониями Ульяновска, Калинина и Куйбышева.

В 1975 году начала работу на Центральном телевидении, где озвучивала культовых персонажей детской передачи: Хрюшу, Степашку и Мишутку. Но именно роль Каркуши принесла ей всенародную любовь и признание. Её творческое наследие навсегда останется в сердцах миллионов детей и их родителей.