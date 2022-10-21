Скончалась экс-директор казанского Центра имени Пушкина Наталья Комар

Сегодня скончалась бывший директор казанского Культурного центра имени Пушкина Наталья Комар, доцент кафедры филологии Казанской духовной семинарии и кандидат филологических наук. Об этом сообщается в паблике «Православие в Татарстане» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наталья Геннадьевна была светлым, добрым и очень верующим человеком. Она принимала самое активное участие в жизнедеятельности Казанской епархии», — отмечается в сообщении.

При этом на странице храма Рождества Христова говорится, что Комар скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

В Казанской духовной семинарии отмечают, что в воскресенье, 23 октября, в семинарском храме святого праведного Иоанна Кронштадтского по окончании божественной литургии состоится отпевание покойной.

Наталья Комар возглавляла Культурный центр имени Александра Пушкина с момента ее основания в 2018 году до сентября 2021-го. На посту директора центра ее сменила Галина Елистратова, ранее руководившая Центром русского фольклора.