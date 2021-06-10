Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

В возрасте 68 лет ушла из жизни депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер фракции в нижней палате парламента «Единой России» Сергей Неверов выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Причину смерти Неверов не назвал.