В возрасте 68 лет ушла из жизни депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер фракции в нижней палате парламента «Единой России» Сергей Неверов выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей.
«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Причину смерти Неверов не назвал.
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Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу
В возрасте 68 лет ушла из жизни депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
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