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Ру Тат
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10 июня 2021  15:11

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

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В возрасте 68 лет ушла из жизни депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости. 
Лидер фракции в нижней палате парламента «Единой России» Сергей Неверов выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей.
«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. 
Причину смерти Неверов не назвал.

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