Скончалась бывшая замглавы Челнов Флера Андреева

Флера Андреева

Фото: Управление информационной политики и по связям общественностью Набережных Челнов

На 69-м году жизни скончалась депутат городского Совета Набережных Челнов, экс-заместитель мэра Автограда Флера Андреева. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям общественностью Челнов в своем Telegram-канале.

Газета «Челнинские известия» со ссылкой на источники уточняет, что в последнее время Андреева страдала от тяжелой болезни и что скончалась бывшая чиновница в БСМП Набережных Челнов.

У Флеры Андреевой осталась 96-летняя мать, с которой они жили вместе. Время и место прощания с бывшей замглавы Автограда будут объявлены дополнительно, отметили в городской администрации.

Флера Ивановна Андреева родилась 23 декабря 1955 года в городе Кизеле Пермской области (ныне Пермский край). Окончила Московский ордена Ленина энергетический институт (1979) и Удмуртский государственный университет (1995).

После 1979 года вся деятельность Андреевой была связана с Набережными Челнами. С 1979 по 1983 год она работала инженером-конструктором Специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ ТЭ).

С 1983 по 1985 год — заместитель председателя профкома завода транспортного электрооборудования Набережных Челнов. С 1985 по 1990 год — инструктор, председатель партийной комиссии Набережночелнинского горкома КПСС. С 1990 по 1992 год — начальник отдела по работе с кооперативами исполкома Горсовета Челнов. С 1992 по 1994 год — директор регистрационного центра мэрии Автограда.

В 1994 году — вице-мэр, и. о. председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом Набережных Челнов. С 1994 по 1998 год — вице-мэр по развитию предпринимательства, информации, связи с общественностью, социальным вопросам Челнов. С 1998 по 2001 год — заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению коммунальным имуществом Челнов.

С 2001 по 2004 год — помощник заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по корпоративной стратегии города Набережные Челны. С 2004 по 2005 год — заместитель главы администрации города, начальник Управления Министерства земельных и имущественных отношений РТ по Автограду.

С 2006 по 2009 год — заместитель руководителя исполнительного комитета Челнов, начальник Управления земельных и имущественных отношений. С 2009 по 2010 год — руководитель аппарата исполкома. С 2010 по 2020 год — заместитель главы муниципального образования города Набережные Челны, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.

С 2020 года Андреева была депутатом Горсовета Набережных Челнов IV созыва. Кроме того, она работала заместителем председателя профкома ПАО «КАМАЗ».

Была награждена медалями «В память 1000-летия г. Казани», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», «За доблестный труд», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», знаком отличия «За заслуги перед г. Набережные Челны». Заслуженный экономист РТ (2005). Почетный гражданин Набережных Челнов (2020).