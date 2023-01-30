Скончалась актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей Аддамс в сериале 60-х

Актриса Лиза Лоринг умерла в возрасте 64 лет, сообщает Deadline. СМИ приводит слова ее близкой подруги Лор Джейкобсон, которая сообщила, что четыре дня назад Лоринг перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением.

«Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась», — цитирует Джейкобсон издание.

Лоринг наиболее известна по роли Уэнсдэй Аддамс в сериале «Семейка Аддамс», который транслировался в 1960-х. Позже, в 1977 году актриса повторила роль Уэнсдей в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс».