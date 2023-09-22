Скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

Накануне на 93-м году скончалась советская актриса Нина Беляева, сыгравшая Повариху в фильме «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению А.С.Пушкина. Информация появилась на портале kino-teatr.ru.

Причина смерти актрисы не приведена.

Нина Беляева выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, а также работала в отделении чтецов Московской государственной академической филармонии.

Среди киноработ, в которых она принимала участие, — «Шли солдаты...», «Свет далекой звезды», «Яблоко раздора» и «Чернобурая лиса».