Скоморохи, кукольный спектакль и петушиные бои: в Нацмузее стартовали масленичные гулянья

Театрализованная праздничная программа «Госпожа честная Масленица» стартовала в Гостином дворе Национального музея Татарстана. Яркое костюмированное представление, взятие снежной крепости, хороводы и традиционные забавы – это лишь малое, что подготовил музей для гостей широкого празднества.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Масленица – один из самых ярких и веселых праздников в году, который является символом конца зимы и началом весны. Народное гулянье широко отмечается по всей России и отражает вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Масленица в Национальном музее этом году началась намного раньше, но она сопровождается веселыми играми и забавами, что очень интересно для наших главных гостей – детей», – рассказала заведующая экскурсионно-туристическим отделом музея Анастасия Мокрополова.

По ее словам, Масленица отмечается в Национальном музее вот уже более 10 лет и с каждым годом желающих отметить здесь широкое празднество и поучаствовать в народных забавах лишь растет. В этом году одними из первых площадку посетили учащиеся казанской средней школы №42.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ребят встретили скоморохи, которые в формате интерактивной игры познакомили учеников с историей празднования Масленицы на Руси. Народное гулянье является древнеязыческим праздником и в старину праздновалось во время весеннего равноденствия. После принятия христианства его начали отмечать перед Великим Постом.

Также ребята узнали, что каждый день Масленицы имеет свое название и значение. Так, понедельник называется «встреча» и этот день ознаменовал встречу праздника – люди готовили балаганы, строили карусели и качели. А в воскресенье проходят проводы зимы – в этот день принято сжигать чучело на костре, тем самым провожая Масленицу до следующего года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А чтобы дети не заскучали за рассказами о традициях и обычаях во время масленичной недели, скоморохи разыграли веселый кукольный спектакль «Театр Петрушки». Ребята увлеченно наблюдали за развернувшимся представлением – кто-то хлопал от восторга в ладошки, а другие и вовсе пританцовывали под заводную музыку.

В древности на Масленицу молодежь состязалась в силе и ловкости, устраивая кулачные бои. Организаторы мероприятия решили возродить давнюю традицию. Однако, чтобы игра была безопасной для детей, бои на кулаках заменили на петушиные, где главным условием для ребят было устоять на одной ноге.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне понравилась Масленица и понравились ее забавы. Также сегодня я узнал много чего интересного о празднике и смог поучаствовать в петушиных боях и в снежной битве, где мы провожали зиму и встречали весну. Было очень весело», – поделился ученик первого класса средней школы №42 Платон.

Помимо этого, вниманию детей была также представлена выставка «Как на масляной неделе». Из фондов музея были выставлены предметы XIX века, связанные с празднованием Масленицы, среди них – сани-кошёвки, лыжи и коньки, городская зимняя одежда той эпохи, народные музыкальные инструменты – гармошка, балалайка и трещотки, чайник-сбитенник и главный персонаж праздничного стола – самовар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кульминацией праздника стала веселая снежная битва, ознаменовавшая проводы зимы и встречу долгожданной весны. Уже потом дети поучаствовали в мастер-классе «Масленица-вертушка», где собственноручно изготовили символ праздника – солнце. В завершение гуляний ребят угостили вкусными блинами и ароматным чаем.