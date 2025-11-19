«Школы впечатлили»: ветераны СВО подвели итоги стажировки в Высокогорском районе

В Высокогорском районе завершился этап стажировки участников специальной военной операции – ветеранов программы профессиональной переподготовки «Батырлар. Герои Татарстана» Анвара Мухаметзянова и Артема Альмишева. В течение нескольких дней они знакомились с работой муниципалитета, посещали социальные объекты, встречались с жителями и изучали управление на местах.

По словам главы района Равиля Хисамутдинова, программа стажировки была насыщенной.

«За эти дни наши гости увидели жизнь сельских поселений, посетили объекты спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры и образования. Познакомились с работой администрации Высокогорского сельского поселения, увидели, как на местах решаются вопросы жителей», – рассказал он.

Анвар Мухаметзянов отметил, что территория произвела впечатление динамично развивающейся. Он подчеркнул, что район сочетает промышленный кластер, сильный аграрный сектор и активную застройку. По его словам, «сбалансированность развития производства и масштабного строительства социальных объектов повышает качество жизни жителей».

Анвар также назвал перспективным направлением развитие района как логистического хаба и производственного кластера, а также дальнейшее улучшение инфраструктуры с учетом роста населения.

Артем Альмишев поделился, что стажировка превзошла его ожидания. Он отметил большое количество предприятий, состояние современных школ и возможности для занятий спортом.

«Не ожидал, что в Высокогорском районе находится столько предприятий, несколько спортивных комплексов… Однозначно впечатлили школы – не все школы в крупных городах находятся в таком состоянии», – сказал он. Вместе с тем Артем отметил, что часть жителей по-прежнему предпочитает работать в Казани, несмотря на достойные зарплаты в местных организациях.

«А в общем и целом, мне очень понравилось», – подытожил он.

Стажировка завершилась, оставив у ее участников позитивные впечатления и профессиональные наблюдения, которые станут частью их дальнейшей подготовки в рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана».

Программа «Батырлар. Герои Татарстана», реализуемая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, направлена на формирование кадрового резерва из числа ветеранов СВО и их всестороннюю поддержку. Каждый участник получает наставника из числа руководителей государственной или муниципальной службы, готового сопровождать его путь и помогать в профессиональной адаптации.