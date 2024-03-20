«Школы ухода» и сиделки: какую помощь получают пожилые люди и их семьи в Татарстане

В рамках национального проекта «Демография» Татарстан участвовал в пилоте по развитию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Сейчас республика стала активным центром, где гражданам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, и семьям, где живут такие люди, оказывается всесторонняя государственная поддержка. Об этом рассказала сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Ежегодно около тысячи человек мы обучаем в школах родственного ухода основам обращения с такими пожилыми людьми. Помимо этого, ежегодно более 18 тыс. пожилых людей получают социальные услуги на дому. Ещё порядка 500 человек получают услуги сиделок ежегодно, в зависимости от диагноза и степени нуждаемости в посторонней помощи, до 28 часов в неделю», — сообщила она.

Спикер отметила, что это весьма серьезная поддержка, потому что в это время родственник, который вынужден постоянно ухаживать за пожилым человеком, получает определённую передышку.

«Зная, что его родной человек находится под присмотром сиделки, в это время он может решить какие-то свои вопросы, к примеру, пройти диспансеризацию в поликлинике», — заметила Зарипова.

По данным спикера, развитие системы долговременного ухода, когда на помощь приходят социальные работники и сиделки, ежегодно позволяет более 700 человек выводить на региональный рынок труда. До этого эти люди были заняты уходом за своими родными, а сейчас, когда есть помощь со стороны государства, люди трудоспособного возраста могут зарабатывать себе средства на жизнь.

При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в этом году программу «Система долговременного ухода» удалось расширить. Создана сеть пунктов проката технических средств реабилитации, которые необходимы людям во время оформления инвалидности. В таких пунктах проката можно получить бесплатно инвалидную коляску, костыли и другие технические средства.

Прямой эфир в ЦУР был организован в рамках Года семьи. Указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи, Президент Владимир Путин подписал 22 ноября. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».