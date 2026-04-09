Школы Татарстана присоединились к посвященному космосу квизу «Знания»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

В почти 1,5 тыс. школ Татарстана в рамках «Недели Гагарина» прошел тематический квиз Российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Участники квиза ответили на серию вопросов, посвященных истории подготовки первых космических полетов. Они были посвящены тому, почему для экспериментов выбрали бездомных собак, как животные переносили невесомость и перегрузки, кто из четвероногих испытателей на самом деле определил длительность первого полета человека и какие неожиданные животные (кошки, черепахи, тритоны, улитки) помогали ученым понять влияние космоса на живые организмы.

«Знакомство с достижениями космической отрасли для молодежи – это не просто расширение кругозора. Это прививка ответственности и созидательного труда. Когда вы узнаете, что за каждой, даже самой маленькой миссией стоят годы работы ученых, инженеров и самоотверженность живых существ, вы начинаете понимать главное: космос доступен тем, кто готов учиться, думать и брать на себя ответственность за будущее. Вы – то поколение, которому предстоит летать дальше, и начинать готовиться к этому нужно уже сегодня», – выразил уверенность директор филиала Общества «Знание» в Татарстане Алексей Зиновьев.

Участники квиза вспомнили, что первую отправленную в космос собаку звали Лайка (запуск 3 ноября 1957 года), а полет Белки и Стрелки, благополучно вернувшихся на Землю, доказал возможность возвращения с орбиты живого существа. Французские ученые выбрали для своих экспериментов кошек из-за их уникального вестибулярного аппарата, а советские конструкторы отдавали предпочтение собакам женского пола из-за простоты создания туалета. Кроме того, слушатели узнали, что рыбы в невесомости теряют ориентацию, птенцы перепелов не могут найти опору и погибают, тогда как улитки регенерируют быстрее, чем на Земле.

Наряду с этим школьникам рассказали, что эксперименты с животными продолжаются и сегодня, становясь все сложнее. Сейчас исследователей интересуют в первую очередь долгосрочные эффекты пребывания в космосе. Планируемый запуск «Биона-М» №2 на высоту 1000 километров (выше радиационных поясов) и на полярную орбиту должен ответить на вопрос: как живые организмы перенесут радиационные «полярные шапки». Это необходимо для подготовки полетов на будущей Российской орбитальной станции (РОС) и планируемом корабле «Орел».

В эти дни лекторы общества «Знание», среди которых – популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Запланированы и встречи с космонавтами. Так, в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты» общество проведет цикл мероприятий с экспертами космической отрасли в Санкт-Петербурге и Иркутске.

Провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, может каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир» и тематический квиз.