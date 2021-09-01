Школы Татарстана примут в этом году более 55 тыс. первоклассников

В Татарстане в новом учебном году начнут учиться в школах 55 219 первоклассников, в том числе более 19 тыс. из них — в Казани. Всего в школах республики будет обучаться 467 609 детей. Такие данные привел в своем поздравлении по случаю Дня знаний министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Первое сентября — это праздник всех — кто учится и учит, кто отправляет в школу и встречает из нее, кто каждое утро будет возить ребят на школьном автобусе, готовить им обеды, заниматься с ними творчеством и спортом. Всем вам здоровья, счастья и профессиональных побед!» — пожелал Хадиуллин.

По информации пресс-службы Минобрнауки РТ, в Татарстане функционируют 1411 школ. В этом году будет построено еще восемь новых школ и 17 детских садов.

Кроме того, по инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Образование» проводится модернизация материально-технической базы 42 сельских школ. А по программе капитального ремонта в этом году были отремонтированы 45 школ.

Автопарк школьных автобусов состоит из 813 транспортных средств, которые перевозят примерно 22 тыс. учащихся по 863 маршрутам. Все школьные автобусы оборудованы системой «Глонасс+112».