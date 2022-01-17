Школы Татарстана могут присоединиться к всероссийской программе «Школьный музей Победы»

Школьные музеи Татарстана могут принять участие в долгосрочном всероссийском проекте «Школьный музей Победы» и обмениваться друг с другом опытом создания экспозиций. Так, к сотрудничеству организации республики приглашает Музей Победы.

Участники смогут найти новых партнеров, получать информационную поддержку и возможность проводить патриотические мероприятия всероссийского масштаба.

Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru. Присоединиться к нему может любая образовательная организация, в которой действует школьный музей.

После одобрения документов участник станет партнером Музея Победы, а также сможет побороться за место в топе лучших школьных музеев страны. Экспертное жюри рассмотрит поступившие заявки 21-22 февраля.

Как сообщили в Музее Победы, к проекту уже присоединились 1142 музея образовательных учреждений России. От Татарстана поступило 28 заявок.