Школы Советского района сдали на переработку почти 400 кг вторсырья

Школьники из гимназий №175, 184 и лицея №185 Советского района Казани за две недели собрали 388,8 килограмма вторсырья на переработку. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Сбор вторсырья проводился в рамках конкурса «Сортируй с УК „ПЖКХ“». Среди почти 400 килограммов большую часть — 216,9 килограмма — составила макулатура, 155,9 килограмма — пластик и 16 килограммов — металлические банки.

Учащиеся оставляли бумагу, металл и пластик в специальных желтых сетках на территории образовательных учреждений.

Победителем первого этапа конкурса стала гимназия №184, участники из которой принесли на переработку 164,5 килограмма вторсырья. Вторыми стали учащиеся гимназии №175, а третьими — лицея №185. Ребятам были вручены грамоты и подарки.

Как сообщают организаторы, конкурс проводился впервые. В дальнейшем его планируют распространить на большее число образовательных учреждений.