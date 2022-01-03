Школы России получили более 100 тыс. ноутбуков по нацпроекту «Образование»

Школы России получили более 100 тыс. ноутбуков по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Завершена поставка компьютерной техники в образовательные учреждения страны. Во все федеральные округа России по более чем 850 контрактам было поставлено свыше 100 тыс. отечественных ноутбуков», – отметили в министерстве.

По информации Минпромторга России, в 2023 – 2024 годы запланировано финансирование мероприятий по развитию отечественной электроники в объеме 84,5 млрд рублей ежегодно.

По данным Минпросвещения России, доля отечественного оборудования при закупках по нацпроекту «Образование» растет. Так, в 2021 году 52,6% законтрактованных средств федерального бюджета были направлены регионами на закупку отечественного оборудования.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских» указов Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Образование», «Экология», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.