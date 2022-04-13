Школы РФ снабдят государственной символикой в рамках проекта патриотического воспитания

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» все российские школы снабдят государственными флагами, гербами и другой символикой. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«О приобретении товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственной символикой Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Постановлением предусмотрено внесение изменений в государственную программу РФ «Развитие образования».

В январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию граждан. Он внес в Госдуму поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» об укреплении воспитательной составляющей системы образования.