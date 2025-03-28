Школы, победившие в «Здоровой Олимпиаде», получат 3 млн рублей от организаторов

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Запускается новый этап собственного интеллектуального соревнования по правильному питанию – «Здоровая Олимпиада». С 3 по 9 апреля 2025 года российские школьники вместе с родителями могут принять участие в онлайн-состязании и проверить свои знания в области ЗОЖ. Три наиболее активные школы получат грант в размере 500 тыс., 1 млн и 1,5 млн рублей.

«Здоровая Олимпиада» является частью более широкой программы «Школа Питания» и направлена на актуализацию темы здорового и осознанного образа жизни. За счет увлекательных онлайн-заданий учащиеся 1–11-х классов смогут проверить метапредметные навыки и знания, связанные с питанием и полезными привычками. В 2024-2025 учебном году проект включен в перечень мероприятий, рекомендованных к реализации Минпросвещения РФ.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Для участия школьникам нужно зарегистрироваться на сайте здоровая-олимпиада.рф и выполнить 20 заданий, уложившись в 45 минут. Все участники могут это сделать самостоятельно, однако регистрация от образовательного учреждения дает дополнительные преимущества: увеличивает шанс на главный приз и открывает доступ к панели администратора для просмотра статистики по регистрациям и успехам учеников.

За прохождение олимпиады все участники гарантированно получат ценные призы: подписки на онлайн-сервисы, промокоды на покупки в магазинах «Пятерочка» и другие цифровые подарки. Три самые активные школы смогут побороться за главные призы – 500 тыс. рублей, 1 млн и 1,5 млн рублей. Кроме того, для всех финалистов сеть подготовит вкусные и полезные подарки от собственной торговой марки «Вкус и польза», которая была специально разработана для приверженцев здорового образа жизни.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

В первых соревнованиях, проходивших в 2024 году, приняли участие свыше 224 тыс. учеников из 5,8 тыс. школ, что составляет 15% от всех образовательных учреждений России. Победу одержала средняя школа №3 из Дзержинска (Нижегородская область): на выигранный 1 млн рублей в одном из классов был открыт «Центр здорового питания». Финалист – Глинновская средняя общеобразовательная школа – получил в подарок спортивный инвентарь на сумму 380 тыс. рублей.

«Здоровье и правильное питание – это важные аспекты жизни каждого человека, и мы гордимся тем, что можем предложить детям и их семьям платформу для получения знаний в этой области. Прекрасные результаты участников и положительная обратная связь стали предпосылками для запуска «Здоровой Олимпиады» в 2025 году. Данное решение – это продолжение нашего стремления мотивировать юное поколение вести здоровый образ жизни, а также поддержка образовательных инициатив, направленных на формирование осознанных потребительских привычек. Мы уверены, что олимпиада не только поможет участникам расширить свои знания, но и станет вдохновением для изменений в повседневной жизни многих семей», – рассказала Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка».

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Зарегистрироваться и принять бесплатное участие в «Здоровой Олимпиаде» можно на сайте до 9 апреля 2025 года. Итоги будут подведены 14 мая 2025 года.

Содействие здоровому образу жизни, доступности качественных и полезных товаров – одно из приоритетных направлений ESG-стратегии Х5 Group в целом.