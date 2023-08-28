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Школы Казани в этом году примут рекордное количество учеников
В этом году за школьные парты сядут свыше 174 тыс. детей, из которых 20 тыс. — первоклассники. Это самые высокие показатели за 20 лет, заявил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии.
«В День знаний свои двери откроют 4 новых школы: на улицах Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в жилом районе „Салават купере“ и ЖК „Светлая долина“», — отметил Ризванов.
По его словам, новые школы оснащены многофункциональными спортивными зонами, трансформируемыми образовательными пространствами и оборудованными учебными кабинетами. При этом каждая образовательная организация имеет свою концепцию и дизайн.
«Казань — один из рекордсменов в стране по вводу новых учебных заведений, однако остается почти 30 микрорайонов, которые испытывают дефицит школ», — добавил Ризванов.
По его словам, ежегодно число школьников увеличивается на 8-10 тыс. Проблему частично решают при помощи школьных маршрутов — так обстоят дела, например, в поселках Вишневка и Привольный. Всего в Казани ежедневно перевозят свыше 2 тыс. детей по 31 школьному маршруту.
Вместе со строительством новых школ потребность в новых местах решается возведением пристроев. Кроме того, в этом году отремонтированы 17 школ и 7 детских садов. Все они будут готовы к открытию в День знаний.
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