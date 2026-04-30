Школы искусств РТ и их педагогов приглашают принять участие в конкурсах профмастерства

Началась регистрация желающих принять участие в двух престижных общероссийских конкурсах: «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Подать заявку необходимо до 26 мая ткущего 2026 года, подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба конкурса направлены на поддержку талантливых педагогов и развитие системы художественного образования в регионах, пояснили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

На региональном уровне очные этапы состоятся в начале июня в детской школе искусств №2 Казани. Преподаватели представят свои работы 3 июня, а учебные заведения – 5 июня.

В конкурсе преподавателей могут участвовать педагоги детских школ искусств Татарстана, не становившиеся победителями и финалистами конкурса в 2023–2025 годах. Им предстоит продемонстрировать профессиональные достижения, педагогическое мастерство и инновационные методики преподавания. Конкурс проводится по двум номинациям: для молодых преподавателей (до 35 лет) и для опытных (старше 36 лет).

Параллельно пройдет конкурс среди самих образовательных учреждений. Участвовать в нем могут муниципальные школы искусств, работающие как самостоятельные юридические лица. Приоритетом будет отдаваться учреждениям, демонстрирующим высокие результаты в обучении детей и регулярно готовящим лауреатов престижных конкурсов.

Победители региональных этапов получат право представлять Татарстан на общероссийском уровне.