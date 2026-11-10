Школы и вузы Казани могут проводить образовательные мероприятия в ЦУМе

Фото предоставлено пресс-службой ЦУМа

Образовательные учреждения Казани могут организовывать лекции, мастер-классы и тематические встречи на площадке Центра уникального мастерства (ЦУМ). С момента открытия центра здесь провели более 2 тыс. образовательных мероприятий, участниками которых стали свыше 8 тыс. человек.

ЦУМ сотрудничает со школами, колледжами и вузами, предлагая им использовать свои пространства для занятий и знакомства с ремесленными направлениями. Сейчас резидентами центра являются Казанский государственный институт культуры, креативная школа Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина и Казанский техникум народных художественных промыслов. Их преподаватели проводят занятия для студентов непосредственно на площадке.

Для школьников организуют экскурсии и мастер-классы в мастерских резидентов. В программу «Мой первый визит в ЦУМ» входят знакомство с центром, творческое занятие и просмотр мультфильма. Для младших школьников совместно с Казанским федеральным университетом работает детская школа «МАРКА», где развивают творческие способности, креативное мышление и навыки проектной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой ЦУМа

Педагоги также могут проводить в центре лекции, мастер-классы и встречи, совмещая их с посещением выставок и знакомством с работами мастеров. В ЦУМе представлены бесплатные экспозиции, посвященные фотографии, ковроделию, лаковой миниатюрной живописи и самоварам.

Еще одно направление работы – профессиональная ориентация молодежи. В декабре в центре планируют открыть площадку «Оста» для школьников старших классов и студентов. Там можно будет пройти профдиагностику, определить профессиональные интересы и попробовать себя в разных специальностях с помощью современных симуляторов.

Кроме того, ЦУМ работает над получением образовательной лицензии. До конца года здесь планируют запустить курсы по гончарному, швейному делу и деревообработке.

«Выбор профессии часто начинается с первого прикосновения к делу. В ЦУМе школьник видит, как мастер работает с глиной, тканью или деревом, пробует сам и понимает, интересно ли ему это. Мы хотим, чтобы для многих ребят ЦУМ стал местом первого знакомства с ремеслом, а затем и осознанного выбора профессии. Поэтому мы развиваем профориентацию вместе со школами, колледжами и вузами и готовим к открытию отдельный центр профориентации», – рассказал генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич.