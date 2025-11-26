Школы и педагоги Татарстана вошли в финал конкурсов библиотечных практик

Общество «Знание» объявило 450 финалистов всероссийских конкурсов библиотечных практик, реализуемых при поддержке Минпросвещения России и Росмолодежи.

В финал конкурса «Самая читающая школа России» прошли 4 образовательных учреждения Республики Татарстан, а финалистами конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» стали 17 педагогов республики.

Для участия в конкурсе «Самая читающая школа России» образовательные учреждения Республики Татарстан подали 54 заявки. На первых этапах конкурса участники провели два тематических мероприятия по предложенным материалам, интеллектуальный турнир Знание.Игра и защитили авторские практики по воспитанию, развитию, самореализации учеников и вовлечению их в чтение на базе школьных библиотек. В финал конкурса прошли 4 школы Республики Татарстан – Гимназия №1 Чистополя, Верхнеуслонская СОШ, школа №1 Уруссу, Антоновская школа Спасского района.

Для участия в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» зарегистрировались 44 педагога Республики Татарстан. Конкурсанты прошли онлайн-тестирование, провели внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций и выполнили предложенные задания.

По итогам собеседований федеральные эксперты выбрали 17 педагогов Татарстана. В список вошли педагоги, Альметьевского, Агрызского, Елабужского, Кукморского, Сабинского, Сармановского, Муслюмовского, Лениногорского, Мамадышского районов, городов Казань и Набережные Челны. Финальные испытания конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» состоятся 11 декабря в Москве на I Международном форуме школьных библиотекарей.

«Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Для них просвещение – это не просто работа, не какая-то формальная обязанность, а по-настоящему личная миссия. Это чувствуется в каждой представленной практике: в творческом подходе, внимании к ребенку, стремлении увлечь его чтением, научить думать, задавать вопросы и искать на них ответы», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Наставниками конкурсов стали руководители ведущих российских библиотек, ученые, государственные деятели: советник Президента РФ Елена Ямпольская, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат экономических наук Антон Пурник, директор Российской государственной детской библиотеки, основатель и генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», заслуженный работник культуры РФ Мария Веденяпина, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко, филолог, продюсер, сценарист, режиссер, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, кандидат педагогических наук, главный редактор журналов «Школьная библиотека» и «Читайка» Татьяна Жукова. Они проводили мотивационные встречи, где делились с участниками профессиональным опытом, обсуждали развитие библиотечного дела, отношение к книгам и русскому языку.

Всего финалистами конкурса «Самая читающая школа России» стали 150 образовательных учреждений из 53 регионов страны. В финал конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» прошли 300 специалистов из 70 субъектов страны.

Списки финалистов опубликованы на сайте Общества «Знание» – на страницах «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

По итогам каждого конкурса будут определены 15 победителей и 30 призеров: их объявят 12 декабря в рамках торжественной церемонии награждения на полях I Международного форума школьных библиотекарей в Москве. Лауреаты конкурса «Самая читающая школа России» получат брендированную книжную полку с набором книг, победители и призеры конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» – набор техники.

Конкурсы организованы Обществом «Знание» совместно с Министерство просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».