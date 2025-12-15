Школы и педагоги РТ отмечены по итогам библиотечного конкурса общества «Знание»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Четыре педагога-библиотекаря и одна школа из Татарстана стали победителями и призерами конкурса «Самая читающая школа России», организованного обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ и Росмолодежи. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Всего от Татарстана на конкурс «Самая читающая школа России» было подано 54 заявки, в финал от республики прошли четыре учреждения образования – с наиболее интересными подходами к воспитанию, развитию, самореализации учеников и вовлечению их в чтение на базе школьных библиотек по мнению экспертного совета. Призером в номинации «Практика по вовлечению в чтение учащихся 5–9-х классов» стала Верхнеуслонская средняя общеобразовательная школа.

На конкурс «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» от Татарстана заявились 44 педагога, 17 из них прошли в финал. Победителями стали педагог-библиотекарь средней общеобразовательной школы №3 города Мамадыша Лейсан Мубаракшина (в категории «Школа общей численностью учащихся от 101 до 500 человек включительно») и педагог-библиотекарь Костенеевской средней общеобразовательной школы села Костенеево Елабужского района РТ Евгения Мингазетдинова (в категории «Школа общей численностью учащихся до 100 человек включительно»).

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Призерами в категории «Школа общей численностью учащихся до 100 человек включительно» стали педагог-библиотекарь Большенуркеевской средней общеобразовательной школы Зилия Сахбутдинова (село Большое Нуркеево Сармановского района РТ) и педагог-библиотекарь Иштуганской средней общеобразовательной школы Светлана Иванова (поселок ж/д разъезда Иштуган Сабинского района РТ).

Финальные испытания и церемония награждения состоялись в рамках I Международного форума школьных библиотекарей в Национальном центре «Россия» (Москва). Мероприятие объединило около тысячи участников из России, Беларуси, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики (не признана Российской Федерацией в качестве государства), Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Почетным гостем форума стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В общей сложности на конкурс «Самая читающая школа России» образовательные учреждения подали более 2 тыс. заявок. Борьба шла в трех номинациях. В финал вышли 150 учебных заведений из 53 регионов.

Победителями и призерами стали 34 школы из 21 субъекта Федерации. Они получили брендированные книжные полки с набором изданий от общества «Знание», сертификаты на книги от партнера конкурса – издательства «Феникс», а капитаны команд – аксессуары «Русские в моде» от дизайнера Нины Ручкиной.

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поблагодарил педагогов-библиотекарей за энтузиазм и творческий подход к работе по приобщению представителей молодого поколения к чтению.

«Мы в обществе «Знание» видим, насколько сильные и увлеченные профессионалы работают в школьных библиотеках, какие находят творческие решения, чтобы вовлечь в удивительный мир книг не только ребят, но и их родителей. Дорогие педагоги-библиотекари, спасибо вам за то, что прививаете детям любовь к чтению, воспитываете в них неравнодушных людей и настоящих патриотов своей страны», – заявил руководитель общества.

Конкурс «Самая читающая школа России» и I Международный форум школьных библиотекарей были организованы обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оно было дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализованы в рамках воплощения в жизнь национального проекта «Молодежь и дети».

Списки победителей и призеров опубликованы на сайте общества «Знание» – на страницах «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».