Школы и колледжи Татарстана включены в эксперимент по электронным дипломам и аттестатам

Несколько школ, колледжей и техникумов из Татарстана в 2024 году примут участие в эксперименте по созданию электронных аттестатов и дипломов. Об этом говорится в постановлении Правительства России.

В пояснительной записке уточняется, что в этом году эксперимент пройдет в новом формате — к нему привлечены также учреждения дополнительного образования. Перечень включает несколько сотен образовательных организаций, СПО, вузов и учерждений дополнительного образования.

От Татарстана в нем в том числе участвуют средняя общеобразовательная школа №4 Набережных Челнов, гимназия №12 с татарским языком обучения им.Аитовой Московского района Казани, татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов Приволжского района, Казанский энергетический колледж, Казанский торгово-экономический техникум, колледж нефтехимии и нефтепереработки им.Лемаева в Нижнекамске, Мамадышский политехнический колледж и Мензелинский сельхозтехникум.

Эксперимент пройдет в три этапа: с 15 марта по 30 сентября пройдет отработка механизма формирования цифровых документов и их передачи на портал «Госуслуги» (первый и второй этапы), с 1 октября по 31 декабря начнется ввод этого реестра в полноценную эксплуатацию.